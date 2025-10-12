Ричмонд
ХАМАС начало восстанавливать контроль над Газой после достижения соглашения

Палестинское движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа спустя несколько часов после заключения соглашения о прекращении огня с Израилем. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на местных жителей.

Источник: AP 2024

«По словам жителей Газы, опрошенных Financial Times… группировка боевиков продвигается по Газе, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты», — утверждается в материале.

Как заявили авторы статьи, лидеры движения установили на территории анклава контрольно-пропускные пункты. также ХАМАС разыскивает лиц, которых подозревают в сотрудничестве с Израилем.

Ранее сообщалось, что палестинское движение отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

При этом 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением. Также стало известно, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.

Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом попыток главы Белого дома Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта в Газе, включая презентацию его мирного плана из 20 пунктов.

