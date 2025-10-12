ХАМАС начало восстанавливать контроль над Газой после достижения соглашения

«По словам жителей Газы, опрошенных Financial Times… группировка боевиков продвигается по Газе, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты», — утверждается в материале.
Как заявили авторы статьи, лидеры движения установили на территории анклава контрольно-пропускные пункты. также ХАМАС разыскивает лиц, которых подозревают в сотрудничестве с Израилем.
Ранее сообщалось, что палестинское движение отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
При этом 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением. Также стало известно, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.
Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом попыток главы Белого дома Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта в Газе, включая презентацию его мирного плана из 20 пунктов.