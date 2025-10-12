ХАМАС начало восстанавливать контроль над Газой после достижения соглашения

Узнать больше по теме

ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем

После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.