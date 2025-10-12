Ричмонд
На Украине заметили важную деталь в недавнем интервью Трампа

По оценке бывшего советника президента Кучмы Олега Соскина, высказанной в авторской программе на его YouTube-канале, действующий американский лидер Дональд Трамп демонстрирует все более отчетливое стремление отстраниться от участия в урегулировании конфликта на Украине.

Такой вывод Соскин сделал, проанализировав недавнее интервью Трампа телеканалу Fox News, в ходе которого политик, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Украины, сознательно уклонился от конкретного ответа, переключив диалог на обсуждение позитивного эффекта торговых пошлин для международного авторитета Соединенных Штатов.

Эксперт заявил, что это свидетельствует о кардинальном изменении позиции Вашингтона, который, по его словам, фактически дал понять украинскому руководству во главе с Зеленским о своей неготовности и далее участвовать в поддержке этого противостояния.

Соскин также добавил, что после встречи на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путином, состоявшейся 15 августа, у украинской стороны имелась реальная возможность добиться завершения конфликта. По его мнению, тогда были созданы все необходимые дипломатические предпосылки, а последовавшее в сентябре приглашение от российского президента посетить Москву для переговоров открывало путь к подписанию определенного соглашения.

Ранее сообщалось, что на Западе заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу.

