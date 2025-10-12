Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал уникальные черты белорусской культуры

Президент Беларуси поздравил работников культуры с их профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

12 октября президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

День работников культуры отмечается в Беларуси ежегодно во второе воскресенье октября.

«Высокая духовность в сочетании с исконной народной мудростью — уникальная черта отечественной культуры», — говорится в поздравлении.

Он отметил, что традиции и ценности предков белорусы бережно сохранили в своих сердцах и «созидательной самоотверженной работой продолжают обогащать и поднимать национальное искусство, которое стало неотъемлемой частью мирового наследия».

В поздравлении подчеркивается, что на сегодняшний день в сфере культуры работают тысячи отличных специалистов, энтузиастов своего дела.

«Уверен, что и в дальнейшем своими талантом, опытом и увлеченностью вы будете вносить значительный вклад в развитие Беларуси, воспитывать у подрастающего поколения любовь к родным истокам и патриотизм, укреплять суверенное белорусское государство», — говорится в поздравлении.

Ранее мы писали, что Лукашенко считает, Трамп может обидеться, не получив Нобелевскую премию мира: «Оказали очень плохую услугу».

Еще Лукашенко сделал заявление о восстановлении СССР в 2025 году.

И мы писали, что Александр Лукашенко сказал скоординировать военное сотрудничество в СНГ: «Не сунет нос никто». Также белорусский президент экспромтом предложил план действий для СНГ.

А пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла планы Лукашенко на декабрь 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше