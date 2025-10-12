Лукашенко назвал уникальные черты белорусской культуры

12 октября президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
День работников культуры отмечается в Беларуси ежегодно во второе воскресенье октября.
«Высокая духовность в сочетании с исконной народной мудростью — уникальная черта отечественной культуры», — говорится в поздравлении.
Он отметил, что традиции и ценности предков белорусы бережно сохранили в своих сердцах и «созидательной самоотверженной работой продолжают обогащать и поднимать национальное искусство, которое стало неотъемлемой частью мирового наследия».
В поздравлении подчеркивается, что на сегодняшний день в сфере культуры работают тысячи отличных специалистов, энтузиастов своего дела.
«Уверен, что и в дальнейшем своими талантом, опытом и увлеченностью вы будете вносить значительный вклад в развитие Беларуси, воспитывать у подрастающего поколения любовь к родным истокам и патриотизм, укреплять суверенное белорусское государство», — говорится в поздравлении.
