Украина объявила покорителя Сибири Ермака символом «российского империализма»

Украина начала снос памятников и переименование улиц, связанных с советскими и российскими деятелями, в 2015 году после закона о декоммунизации. С 2022 года курс на вытеснение русского языка и культурных символов России и СССР значительно усилился: убирают памятники, меняют названия улиц, убирают упоминания вклада советского народа во Вторую мировую войну и российскую историю. Так, в Одесской области снесли памятник Пушкину. А власти Днепропетровска ищут новую дату рождения города «назло» Екатерине II.