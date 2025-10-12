Над Россией уничтожили 32 беспилотника. Военная операция, день 1327-й

9:35.
9:27 Воздушная тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также некоторых районах Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областей Украины — онлайн-карта.
9:02 ? Беспилотники повредили имущество в поселке Северный Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
8:44 Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью газете Bild призвал страны Европейского союза объединиться и выработать общую позицию для давления на Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию.
8:29 Подконтрольная Украине часть ДНР осталась без света после взрывов, сообщили местные власти.
8:07 Военнослужащие РФ зашли в Константиновку в ДНР и начали бои на востоке города, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинский беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них по 15 дронов уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Смоленской области.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1327-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.