Над Россией уничтожили 32 беспилотника. Военная операция, день 1327-й

Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Подконтрольная Украине часть ДНР осталась без электричества. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что военнослужащие РФ зашли в Константиновку в ДНР и начали бои на востоке города. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:35.

9:27 Воздушная тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также некоторых районах Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областей Украины — онлайн-карта.

9:02 ? Беспилотники повредили имущество в поселке Северный Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

8:44 Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью газете Bild призвал страны Европейского союза объединиться и выработать общую позицию для давления на Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию.

8:29 Подконтрольная Украине часть ДНР осталась без света после взрывов, сообщили местные власти.

8:20.

8:07 Военнослужащие РФ зашли в Константиновку в ДНР и начали бои на востоке города, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинский беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них по 15 дронов уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Смоленской области.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1327-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.