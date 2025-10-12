Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: у Украины наблюдается агония

Специалист обратил внимание на то, что у России больше солдат, чем у Украины.

Источник: Аргументы и факты

У Украины наблюдается агония из-за ситуации в зоне боевых действий, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«У русских больше солдат, чем у украинцев. Даже Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава. А раз так, то мы сейчас наблюдаем агонию Украины», — сказал он на YouTube-канале Glenn Diesen.

В целом, по мнению Джонсона, конфликт на Украине приближается к финальной стадии. Между тем, отметил экс-аналитик ЦРУ, лидеры Евросоюза готовы к эскалации и хотят либо его продолжения и «победы» над Россией, либо втягивания США.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше