Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: у Украины наблюдается агония

У Украины наблюдается агония из-за ситуации в зоне боевых действий, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«У русских больше солдат, чем у украинцев. Даже Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава. А раз так, то мы сейчас наблюдаем агонию Украины», — сказал он на YouTube-канале Glenn Diesen.
