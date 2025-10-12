Ричмонд
+18°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ начали создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров под Сумами

В Сумской области украинские военные формируют штрафные роты для офицеров, уличённых в дезертирстве или попавших в немилость. Этими ротами планируется доукомплектовывать штурмовые группы. Об этом узнали «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

Источник: Life.ru

«Для доукомплектования штурмовых групп командование оперативно-тактической группировки — “Сумы” начало формирование офицерских “штрафных рот”, — рассказали российские бойцы с передовой.

В них будут направлять офицеров, нарушивших воинскую дисциплину, дезертиров и «неугодных» из подразделений, действующих на Сумском направлении.

Ранее Life.ru рассказал, что Российская армия разгромила подразделение ВСУ в районе Алексеевки и Варачина Сумской области. Большинство украинских бойцов числятся пропавшими без вести.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.