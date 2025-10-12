ВСУ начали создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров под Сумами

В Сумской области украинские военные формируют штрафные роты для офицеров, уличённых в дезертирстве или попавших в немилость. Этими ротами планируется доукомплектовывать штурмовые группы. Об этом узнали «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).