Денис Паслер поздравил работников сельского хозяйства с праздником

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 12 октября поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава региона отметил, что наша область входит в число лидеров по производству молока, занимая седьмое место по России и первое в УрФО, по производству куриных яиц, занимая четвертое место в стране, а также по производству картофеля —11-е место.
«Наш регион не только обеспечивает себя всеми основными продуктами, но и активно поставляет их в другие регионы страны, — подчеркнул губернатор. — Все эти результаты — заслуга 40 тысяч специалистов: агрономов, животноводов, механизаторов, переработчиков, ученых, руководителей сельхозпредприятий и фермеров».
Паслер поблагодарил всех уральцев, кто трудится на земле и в животноводческих комплексах, проводит исследования и разрабатывает передовые технологии в научно-исследовательских центрах.