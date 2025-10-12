Денис Паслер поздравил работников сельского хозяйства с праздником

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 12 октября поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава региона отметил, что наша область входит в число лидеров по производству молока, занимая седьмое место по России и первое в УрФО, по производству куриных яиц, занимая четвертое место в стране, а также по производству картофеля —11-е место.