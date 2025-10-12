Пекин готовит сокрушительный ответ на ультиматум Трампа

Напряженность между Пекином и Вашингтоном нарастает. Директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан заявил в интервью РИА «Новости», что Китай неизбежно ответит, если администрация Дональда Трампа запретит китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России для рейсов в США.
«Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит», — заявил эксперт. По его словам, контрмеры могут быть как зеркальными, вплоть до приостановки соглашения о воздушном сообщении, так и асимметричными — например, «ограничение экспорта редкоземельных металлов и другого сырья для авиастроения в США».
Цель подобных шагов — не санкции ради санкций, а противодействие «агрессивному поведению США» в надежде, что Вашингтон вернется на правильный путь.
Конфликт нарастает и на море. Минтранс КНР ввел специальный портовый сбор для судов, связанных с США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона. По мнению эксперта, это «окажет существенное негативное влияние на судоходство США, увеличивая эксплуатационные расходы». Причиной обострения Чжэн Аньгуан считает неизменную позицию Вашингтона, который продолжает использовать давление для сдерживания развития Китая.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.