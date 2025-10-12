Пекин готовит сокрушительный ответ на ультиматум Трампа

«Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит», — заявил эксперт. По его словам, контрмеры могут быть как зеркальными, вплоть до приостановки соглашения о воздушном сообщении, так и асимметричными — например, «ограничение экспорта редкоземельных металлов и другого сырья для авиастроения в США».