Ради отношений с Европой Молдова повторяет чужие ошибки — Песков

Заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать принятие республикой новой военной стратегией, где упоминается Россия как источник угрозы.
Это продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии. Нынешнее руководство Молдавии, с нашей точки зрения, делает серьезную ошибку.
Удержавшись у власти, представители высшего руководства Молдовы продолжают «недружественную линию» в отношении Москвы, отметил он.
Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству.
Правящий в стране режим отчаянно хватается за власть, отметил Дмитрий Песков.
Пока молдавские власти, мы видим, отчаянно хватаются за власть, пытаются эту власть сохранить, на выборах не гнушаются ничем с тем, чтобы удержаться у власти.
Песков подчеркнул, что «здесь можно только выразить сожаление».
Утвержденная на минувшей неделе кабмином Молдовы новая военная стратегия страны до 2035 года предусматривает увеличение военных расходов и численности армии на треть, а также модернизацию вооруженных сил и переход на «стандарты ЕС».