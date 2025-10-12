В документе также упомянута военная операция на Украине с возможностью её «распространения». По мнению Пескова, ориентация Кишинева на полное сотрудничество с Европой при этом ведёт к антагонизму с Россией. Он добавил в беседе с TACC, что аналогичная стратегия ранее применялась одним государством и не принесла ему положительных результатов. Представитель Кремля не уточнил, о каком именно «одном государстве» идёт речь.