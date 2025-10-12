Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Предсмертная агония»: Конфликт на Украине перешёл в новую фазу

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия способна самостоятельно производить всё необходимое для современной войны, в отличие от Украины, Европы и США.

Источник: Life.ru

«Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики. Россия способна производить все материалы для ведения современной войны, чего не могут ни Украина, ни Европа, ни США», — отметил Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его оценке, наступает новая фаза конфликта, когда Москва может проводить операции по всей протяженности фронта. Он подчеркнул, что на передовой у российских войск больше солдат, чем у украинских, а по признанию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российские силы имеют двукратное преимущество. Джонсон назвал это состояние Украины «предсмертной агонией».

Вооружённые силы Российской Федерации приступили к зачистке окрестностей села Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. Напомним, Министерство обороны России объявило об освобождении Кузьминовки 5 октября. В штурмовых действиях участвовали бойцы группировки «Юг» Вооружённых сил РФ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше