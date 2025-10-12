Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай готовит ответ на случай запрета США на полёты над Россией

Пекин не станет бездействовать, если Вашингтон ограничит полёты китайских авиаперевозчиков над территорией России при рейсах в США или обратно. Об этом заявил директор Института международных исследований при Нанкинском университете профессора Чжэн Аньгуана в беседе с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

В первую очередь возможны ограничения в авиационной сфере: Китай может запретить или сузить доступ американских бортов к китайскому воздушному пространству. Это прямой и зеркальный инструмент давления, который усложнит маршруты и логистику для авиакомпаний обеих стран.

Чжэн также не исключил применения асимметричных санкций. В качестве примера он назвал сворачивания поставок редкоземельных элементов и других промышленных компонентов, востребованных в самолётостроении США — меры, способные затронуть производственные цепочки и тех, и других.

Эксперт подчеркнул, что возможные ответные шаги будут рассчитываться с учётом баланса интересов и экономических последствий, однако принцип «взаимности» останется ключевым при формировании реакции Пекина.

Ранее американские СМИ писали, что Вашингтон готовит ответные меры после решения Пекина сократить экспорт редкоземельных металлов в Штаты. Известно, что США собирались наложить санкции на несколько китайских компаний.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше