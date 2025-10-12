NBC: Трамп случайно опубликовал призыв преследовать его оппонентов

Президент США Дональд Трамп случайно опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение для генерального прокурора Пэм Бодни, призывая к преследованию своих политических оппонентов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
В своём посте Трамп обратился к прокурору, заявив о необходимости действий со стороны министерства юстиции против некоторых своих оппонентов. В сообщении от 20 сентября он назвал Бодни «Пэм» и выразил недовольство отсутствием действий в отношении своих противников.
Трамп потребовал от Бодни инициировать обвинения против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, сенатора Адама Шиффа и генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
По информации источника NBC, Трамп был удивлён, узнав о публикации сообщения в его аккаунте Truth Social. Его реакция была ограничена коротким «О!», после чего он проигнорировал инцидент.