NBC: Трамп случайно опубликовал призыв преследовать его оппонентов

Речь идет о публикации, в которой лидер США «оказал публичное давление» на генпрокурора.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп случайно опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение для генерального прокурора Пэм Бодни, призывая к преследованию своих политических оппонентов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

В своём посте Трамп обратился к прокурору, заявив о необходимости действий со стороны министерства юстиции против некоторых своих оппонентов. В сообщении от 20 сентября он назвал Бодни «Пэм» и выразил недовольство отсутствием действий в отношении своих противников.

Трамп потребовал от Бодни инициировать обвинения против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, сенатора Адама Шиффа и генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

По информации источника NBC, Трамп был удивлён, узнав о публикации сообщения в его аккаунте Truth Social. Его реакция была ограничена коротким «О!», после чего он проигнорировал инцидент.

