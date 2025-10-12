Financial Times: ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа, несмотря на перемирие с Израилем, сообщает газета Financial Times со ссылкой на местных жителей.
Уточняется, что представители ХАМАС быстро продвигаются по Газе, установили контрольно-пропускные пункты и разыскивают подозреваемых в сотрудничестве с Иерусалимом, причем началось все это спустя несколько часов после достижения соглашения с израильской стороной о прекращении огня.
В четверг, 9 октября, ХАМАС и Израиль подписали документ о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в полдень режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу.