СБУ объявила в розыск российского археолога Владимира Толстикова

Владимир Толстиков с 1977 года возглавляет Боспорскую археологическую экспедицию музея в Керчи. Под его руководством проводятся исследования античного наследия, включая памятники древнегреческого города Пантикапей, основанного в конце VII века до нашей эры на территории современной Керчи.