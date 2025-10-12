СБУ объявила в розыск российского археолога Владимира Толстикова

Служба безопасности Украины объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, археолога Владимира Толстикова. Информация об этом размещена в базе данных МВД Украины.
Согласно опубликованным сведениям, Толстиков разыскивается с 27 июня текущего года.
Его обвиняют в проведении якобы незаконных археологических раскопок (ст. 298 ч. 4 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Владимир Толстиков с 1977 года возглавляет Боспорскую археологическую экспедицию музея в Керчи. Под его руководством проводятся исследования античного наследия, включая памятники древнегреческого города Пантикапей, основанного в конце VII века до нашей эры на территории современной Керчи.
Археолог является лауреатом государственных наград — он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
