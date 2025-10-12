Лукашенко сказал, что соответствует интересам белорусов и испанцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником — Днем испанской нации, сообщает пресс-служба белорусского президента.
День испанской нации отмечается ежегодно 12 октября.
Александр Лукашенко отметил, что этот праздник олицетворяет честь и достоинство, мужество и самоотверженность испанского народа. В поздравлении говорится:
«Уверен, что стремление к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству, конструктивному диалогу и дружественным отношениям полностью соответствует искренним интересам белорусов и испанцев и остается фундаментом двусторонних контактов, несмотря на сложные геополитические тенденции последних лет».
