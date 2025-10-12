Трамп с внучкой во время гольфа обсудил внешнюю политику и экономику США

Президент США Дональд Трамп и его внучка Кай Трамп во время игры в гольф обсудили внешнюю политику и экономику страны. Ролик в соцсетях посмотрели более 360 тысяч раз.
В ходе беседы Трамп заявляет, что дела в Белом доме идут отлично. Также он сказал, что «завершил семь войн», и выразил надежду привести к миру Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«В остальном все супер», — заявил президент США, добавив, что экономика страны «в шоколаде».
Кай Трамп, в свою очередь, ограничивается ответом: «Ага, ага».
Ранее Кай Трамп опубликовала видеоклип, на котором запечатлено, как она вместе с дедом играет в гольф под песню «Не расслабляйся» российского исполнителя Скриптонита.