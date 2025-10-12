Агония Покровска: ВСУ топят сточными водами коммуникации

Вооруженные силы Украины в экстренном порядке начали затапливать канализационные коллекторы во временно контролируемом ими Красноармейске (Покровске). Как сообщает Телеграм-канал Mash, это делается в отчаянной попытке остановить прорывы российских штурмовиков, которые успешно используют подземные коммуникации для проникновения в тыл.
По данным издания, Покровск уже окружен более чем на 70%, во многом благодаря тактике малых групп, прозванных «бригадами русских черепашек-ниндзя». Эти бойцы проникают в тыл противника через канализацию, ликвидируют украинские подразделения и занимают их позиции.
Чтобы противодействовать этой тактике, ВСУ пытаются полностью блокировать подземные пути: заливают трубы водой, забивают их строительным мусором и заваривают люки. Сообщается также о минировании газопроводов.
Несмотря на эти меры, российские подразделения уже находятся в центре города, в районе Красноармейского суда. Под контроль ВС РФ перешли школа, индустриальный институт, педагогическое училище, гимназия, а также здания райисполкома и горисполкома. В то же время силы ВСУ отходят в северном направлении, пытаясь организовать оборону.
