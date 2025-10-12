Агония Покровска: ВСУ топят сточными водами коммуникации

Несмотря на эти меры, российские подразделения уже находятся в центре города, в районе Красноармейского суда. Под контроль ВС РФ перешли школа, индустриальный институт, педагогическое училище, гимназия, а также здания райисполкома и горисполкома. В то же время силы ВСУ отходят в северном направлении, пытаясь организовать оборону.