Банкрот Борис Надеждин будет получать 311 тысяч рублей на лекарства

Ранее суды двух инстанций отказали Надеждину в исключении его автомобиля Toyota RAV4 2016 года из конкурсной массы. Политик, инвалид второй группы, указывал, что без машины не может передвигаться на общественном транспорте, однако доказательств этого суду предоставлено не было. Также учитывалось, что у супруги Надеждина есть автомобиль Suzuki Grand Vitara.