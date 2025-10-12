Ричмонд
ВСУ затапливают подземные трубы в Красноармейске из-за «русских черепашек-ниндзя»

Чтобы остановить продвижение российских штурмовых групп, ВСУ срочно затопили все канализационные коллекторы в Красноармейске (Покровске). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

ВСУ срочно затопили все канализационные коллекторы. Видео © Telegram / Mash.

Сейчас город окружён более чем на 70%, в том числе благодаря действиям «русских черепашек-ниндзя» — небольших групп, которые проникают в тыл врага через канализацию, нейтрализуют противника и занимают его позиции. ВСУ пытаются остановить эту тактику, экстренно затапливая канализационные трубы водой, забивая их строительным мусором и заваривая люки.

Известно, что российские подразделения уже находятся в центре города, в районе Красноармейского суда, и контролируют ряд объектов, включая школу, индустриальный институт, педагогическое училище, гимназию, а также здания райисполкома и горисполкома. ВСУ отступают к северу, пытаясь организовать оборону.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в ДНР. Населённый пункт Родинское находится в окружении, идёт зачистка от вражеских формирований.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.