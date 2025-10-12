Собирал подписи для выдвижения в президенты, а в итоге стал банкротом: кто такой Борис Надеждин

Борис Надеждин начал политическую карьеру в 1988 году.
Подмосковный депутат Борис Надеждин был выдвинут в качестве кандидата на выборы президента России. Решение было принято на съезде партии «Гражданская инициатива». Надеждин собрал достаточное количество подписей избирателей для выдвижения — 100 000.
Однако позже мужчину признали банкротом. Арбитражный суд Московской области принял решение о ежемесячном выделении Борису Надеждину суммы свыше 311 тысяч рублей для приобретения медикаментов и оплаты медицинских услуг. Данная выплата возможна исключительно при условии наличия у должника дохода.
Заявление политика о выделении средств было удовлетворено частично: размер ежемесячных выплат определялся на основании представленных документов и расчетов расходов на лечение. Финансовый управляющий получил обязанность контролировать целевое расходование выделяемых средств и регулярно предоставлять отчеты в рамках процедуры банкротства. URA.RU в своем материале собрало все, что известно о Надеждине.
Ранние годы и образование.
Борис Надеждин родился 26 апреля 1963 года в Ташкенте. В 1969 году переехал с родителями в город Долгопрудный Московской области. В 1979 году Борис получил диплом второй степени на Всесоюзной математической олимпиаде. Окончил Специализированную школу-интернат № 18 при Московском государственном университете. В 1985 году с отличием окончил Московский физико-технический институт. В 1993 году с отличием окончил Московский юридический институт.
Начало политической карьеры.
Борис Надеждин начал свою политическую карьеру в 1988 году как председатель кооператива «Интеграл». Затем он занимал различные должности, включая заместителя председателя городского Совета города Долгопрудный и депутата городского Совета. Он также был активным членом «Движения демократических реформ» и работал в различных правительственных организациях.
В 1995 году он баллотировался в депутаты Государственной думы, но избраться не смог. Надеждин также работал в качестве советника и помощника в правительстве России. С 1999 года он является членом политсовета общероссийского общественного движения «Новая сила» и входит в состав политической партии «Союз правых сил». Он также возглавлял кафедру права в Московском физико-техническом институте.
Работа в Госдуме.
Борис Надеждин в 1999 году присоединился к избирательному блоку «Союз правых сил» (СПС). В декабре 1999 года он был избран депутатом Госдумы. В ГД он также стал заместителем председателя фракции «Союз правых сил». Он также стал членом нескольких комитетов и комиссий, занимавшихся вопросами государственного строительства и избирательного законодательства.
В 2000 году он представил законопроект, направленный на реформу системы управления регионами России. В 2001 году он предложил свой вариант текста гимна России на рассмотрение Госдумы. В марте 2001 года подписал соглашение о создании коалиции между СПС и партией «Яблоко» под названием «Новое Подмосковье». Соглашение было направлено на участие в выборах в Московскую областную думу.
В то же время Надеждин предложил поправки к законопроекту «О политических партиях», особое внимание уделяя вопросу государственного финансирования партий. В 2002 году СПС создал свою общественную комиссию для расследования теракта в «Театральном центре на Дубровке» в Москве, однако комиссия не смогла ответить на вопрос о виновных в этом событии.
Дальнейшая карьера.
После неудач на выборах в Госдуму и Московскую областную думу Борис Надеждин вернулся к преподавательской работе в МФТИ. В марте 2007 года Надеждин пытался принять участие в выборах в Мособлдуму от партии СПС, однако, несмотря на заявления о преодолении семипроцентного барьера, партия проиграла. В 2008 году Борис Надеждин стал членом Федерального политического совета партии «Правое дело», где оставался до 2011 года.
В 2011 году Надеждин не вошел в первую тройку предвыборного списка партии «Правое дело» на федеральных выборах, но возглавил список партии на выборах в Московскую областную думу. 26 декабря 2011 года Надеждин покинул партию «Правое дело» и объяснил это желанием участвовать в создании новой правой партии вместе с экономистом Алексеем Кудриным.
Выборы президента РФ в 2024 году.
Борис Надеждин объявил о своем намерении участвовать в президентской кампании 2024 года. Он выступает от партии «Гражданская инициатива». К 23 января у него было собрано более 100 000 подписей избирателей, чтобы претендовать на участие в выборах.