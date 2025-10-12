Собирал подписи для выдвижения в президенты, а в итоге стал банкротом: кто такой Борис Надеждин

После неудач на выборах в Госдуму и Московскую областную думу Борис Надеждин вернулся к преподавательской работе в МФТИ. В марте 2007 года Надеждин пытался принять участие в выборах в Мособлдуму от партии СПС, однако, несмотря на заявления о преодолении семипроцентного барьера, партия проиграла. В 2008 году Борис Надеждин стал членом Федерального политического совета партии «Правое дело», где оставался до 2011 года.