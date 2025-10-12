Тихий омут Омска: соседи перебежчика Ступникова дали показания

По данным источника в правоохранительных органах, Ступников мог жить в Центральном округе города, сменив две квартиры в пятиэтажках на одной улице. Однако воспоминания соседей о нем оказались крайне туманными. Старшая по одному из домов, Юлия, рассказала, что в указанной квартире «лет 12−15 назад, может быть больше» действительно проживала семья военных, но подтвердить, что это был именно Ступников, не смогла. Она также сообщила о недавнем визите следователей: «Объяснили, что это связано с каким-то случаем в кадетском корпусе. Подробности не озвучивали».