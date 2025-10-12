Тихий омут Омска: соседи перебежчика Ступникова дали показания

Следствие ищет следы прошлого бывшего российского офицера Льва Ступникова, объявленного в розыск за переход на сторону Украины и причастность к гибели более 200 российских солдат. Как сообщает РИА Новости, следователи провели опрос жителей двух многоквартирных домов в Омске, где, предположительно, некоторое время проживал перебежчик.
По данным источника в правоохранительных органах, Ступников мог жить в Центральном округе города, сменив две квартиры в пятиэтажках на одной улице. Однако воспоминания соседей о нем оказались крайне туманными. Старшая по одному из домов, Юлия, рассказала, что в указанной квартире «лет 12−15 назад, может быть больше» действительно проживала семья военных, но подтвердить, что это был именно Ступников, не смогла. Она также сообщила о недавнем визите следователей: «Объяснили, что это связано с каким-то случаем в кадетском корпусе. Подробности не озвучивали».
По другому адресу соседи также не смогли вспомнить предателя. Мужчина, живший через стенку от его предполагаемой квартиры, признался, что лишь слышал о соседе-военном, но никогда его не видел.
«Сам я его в глаза ни разу не видел. Я знаю, что здесь раньше жила женщина с дочкой. Вот он с ними то ли жил, то ли приходил к ним периодически», — рассказал он, добавив, что правоохранители уже приходили с расспросами.
Ранее RT сообщало о видеоинтервью, в котором Лев Ступников признался, что почти семь месяцев помогал ВСУ, передавая координаты позиций российских войск для нанесения ракетных ударов. В сентябре он был официально объявлен в розыск. Кроме того, по данным судебных приставов, за бывшим офицером числится долг почти в 107 тысяч рублей, который с него взыскивают в принудительном порядке.
