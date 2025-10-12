Канцелярия президента Мадагаскара опровергла слухи о его отъезде из страны

Информация о том, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, не соответствует действительности, сообщил портал 2424.mg со ссылкой на его канцелярию.
Ранее журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники написал, что Радзуэлина на фоне протестов выехал из Антананариву (столица государства).
«Канцелярия уверяет, что президент республики находится в стране. Канцелярия опровергает слухи, которые ходят в соцсетях», — отмечают журналисты.
В публикации уточняется, что Радзуэлина занят координацией мер вместе с премьер-министром Мадагаскара Руфином Зафисамбо.
Напомним, 11 октября посольство РФ в Антананариву призвало российских граждан отказаться от поездок в центр мадагаскарской столицы в связи с протестами на острове. Демонстрации на Мадагаскаре начались в сентябре. В частности, они связаны с отключениями воды и света.