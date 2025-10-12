Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцелярия президента Мадагаскара опровергла слухи о его отъезде из страны

Канцелярия мадагаскарского лидера утверждает, что Радзуэлина не покидал пределы островного государства.

Источник: Аргументы и факты

Информация о том, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, не соответствует действительности, сообщил портал 2424.mg со ссылкой на его канцелярию.

Ранее журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники написал, что Радзуэлина на фоне протестов выехал из Антананариву (столица государства).

«Канцелярия уверяет, что президент республики находится в стране. Канцелярия опровергает слухи, которые ходят в соцсетях», — отмечают журналисты.

В публикации уточняется, что Радзуэлина занят координацией мер вместе с премьер-министром Мадагаскара Руфином Зафисамбо.

Напомним, 11 октября посольство РФ в Антананариву призвало российских граждан отказаться от поездок в центр мадагаскарской столицы в связи с протестами на острове. Демонстрации на Мадагаскаре начались в сентябре. В частности, они связаны с отключениями воды и света.