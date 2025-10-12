Канцелярия президента Мадагаскара опровергла слухи о его отъезде из страны

Напомним, 11 октября посольство РФ в Антананариву призвало российских граждан отказаться от поездок в центр мадагаскарской столицы в связи с протестами на острове. Демонстрации на Мадагаскаре начались в сентябре. В частности, они связаны с отключениями воды и света.