ХАМАС не будет участвовать в саммите по Газе

Палестинское движение ХАМАС не будет участвовать в «Саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Член политбюро ХАМАС Хусан Бадран в интервью Agence France-Presse заявил, что представители движения не будут присутствовать на официальном подписании. По его словам, в урегулировании конфликта ХАМАС действовал через посредников из Катара и Египта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на данный момент не прокомментировал свое участие в саммите.
9 октября ХАМАС и Израиль подписали документ о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. 10 октября в полдень режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу.
Ранее сообщалось, что Трамп 13 октября выступит перед израильским парламентом, а также примету участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе.