ХАМАС не будет участвовать в саммите по Газе

В движении заявили, что действовали в урегулировании конфликта через посредников из Катара и Египта.

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС не будет участвовать в «Саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Член политбюро ХАМАС Хусан Бадран в интервью Agence France-Presse заявил, что представители движения не будут присутствовать на официальном подписании. По его словам, в урегулировании конфликта ХАМАС действовал через посредников из Катара и Египта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на данный момент не прокомментировал свое участие в саммите.

9 октября ХАМАС и Израиль подписали документ о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. 10 октября в полдень режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу.

Ранее сообщалось, что Трамп 13 октября выступит перед израильским парламентом, а также примету участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе.

