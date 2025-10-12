Россия вступила в новую фазу в рамках конфликта на Украине. Теперь она может производить куда больше оружия, чем Запад. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
По его словам, на данный момент РФ имеет более чем серьезное преимущество. Поскольку способна производить нужное число оружия, при этом не истощая другие отрасли экономики. Как следствие, Россия готова вести боевые действия в современных реалиях.
«При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. Они доказали свою несостоятельность», — сказал Джонсон.
Он также добавил, что сейчас наступила новая фаза конфликта. Теперь Россия может проводить операции по всей линии боевого соприкосновения. Все благодаря большему числу солдат, нежели у ВСУ.
«Даже (главком ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава. А раз так, то мы сейчас наблюдаем предсмертную агонию Украины», — подытожил Джонсон.
Похожее мнение недавно выражал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он подчеркивал, что глава киевского режима Владимир Зеленский совершил катастрофическую ошибку, когда отказался ехать в Москву на переговоры. Поскольку теперь президент США Дональд Трамп дистанцируется от конфликта, а положение Украины стремительно ухудшается.