Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киевской области ревут сирены воздушной тревоги и слышны взрывы

Над Киевской областью были слышны взрывы. Региональная военная администрация сообщает, что это звуки работы систем ПВО.

Источник: Life.ru

Власти просят жителей воздержаться от публикации фото и видео с мест событий — это связано с мерами безопасности и скоординированными действиями сил обороны. Призывают полагаться на официальные каналы и не распространять неподтверждённые материалы.

Однако сирены ревут и в самом городе Киеве. Помимо этого, тревога была объявлена в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее генерал-майор заявил, что ВС РФ своими ударами по энергетической инфраструктуре Украины вырубили свет Владимиру Зеленскому в бункере, где он укрывался. Кроме того, на паузу встали и украинские оружейные заводы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.