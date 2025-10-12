Ричмонд
Geo: Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов

Пакистан захватил 19 пограничных пунктов Афганистана в результате столкновений между странами. Об этом сообщил пакистанский телеканал Geo News со ссылкой на источники в службах безопасности.

Источник: AP 2024

Источники телеканала сообщили, что Пакистан нанес ответный удар после того, как Афганистан открыл огонь на нескольких погранпунктах, чтобы помочь формированиям хариджитов пересечь пакистанскую границу. В результате войска Пакистана уничтожили некоторые афганские блокпосты.

Geo пишет, что пакистанская армия применила артиллерию, танки, беспилотники, а также легкое и тяжелое вооружение. Помимо прочего, военные уничтожили штаб второго батальона Талибана и несколько афганских танков.

По словам источников, ответные удары Пакистана не следует рассматривать как войну между народами двух стран. Пакистанская армия направляла удары только против укрытий боевиков и военных тренировочных лагерей. Армия не ставит перед собой цель атаковать мирных жителей.

10 октября временное правительство Афганистана обвинило Пакистан в нарушении воздушного пространства страны. Позже телеканал Tolo News сообщил, что афганские ВВС ударили по приграничным провинциям Пакистана. 11 октября в Минобороны Афганистана заявили о завершении военной операции против Пакистана.