Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые правила въезда в ЕС для граждан Молдовы вступили в силу

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Новая система въезда и выезда через границы стран Евросоюза (Entry Exit System/EES) вступила в силу, начиная с 12 октября. Это современный электронный инструмент контроля, внедряемый на внешних границах ЕС — в наземных пунктах пропуска, аэропортах и ​​морских портах, сообщает Министерство иностранных дел Молдовы.

Источник: Sputnik.md

По данным ведомства, система EES не применяется к гражданам стран — членов ЕС и действительна для граждан третьих стран, находящихся на территории Европейского союза в течение краткосрочного периода — до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Система будет регистрировать дату и место въезда и выезда, собирать личные данные — фото и отпечатки пальцев. Это позволит EES автоматически рассчитать продолжительность законного пребывания проезжающего на территории ЕС.

По данным МИД, EES будет внедряться странами Евросоюза постепенно в течение максимум 170 дней, ее полное внедрение запланировано на 10 апреля 2026 года. В течение переходного периода штампы в паспортах будут по-прежнему проставляться вручную.

Помимо граждан стран — членов ЕС от процедуры освобождаются дети до 12 лет, лица, у которых невозможно снять отпечатки пальцев, а также обладатели видов на жительство или долгосрочных виз, выданных государством-членом ЕС.

В МИД подчеркнули, что безвизовый режим со странами Евросоюза для граждан Молдовы остается неизменным. Однако, при введении новой системы, на этапе планирования поездки министерство рекомендует проверять действительность проездных документов.

Постепенное внедрение системы будет осуществляться каждым государством-членом ЕС в индивидуальном порядке. В связи с этим власти рекомендуют гражданам заранее ознакомиться с информацией на сайтах пограничных служб и посольств в Республике Молдова государств-членов ЕС, в которые они планируют отправиться.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше