Новые правила въезда в ЕС для граждан Молдовы вступили в силу

По данным ведомства, система EES не применяется к гражданам стран — членов ЕС и действительна для граждан третьих стран, находящихся на территории Европейского союза в течение краткосрочного периода — до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Система будет регистрировать дату и место въезда и выезда, собирать личные данные — фото и отпечатки пальцев. Это позволит EES автоматически рассчитать продолжительность законного пребывания проезжающего на территории ЕС.
Помимо граждан стран — членов ЕС от процедуры освобождаются дети до 12 лет, лица, у которых невозможно снять отпечатки пальцев, а также обладатели видов на жительство или долгосрочных виз, выданных государством-членом ЕС.
В МИД подчеркнули, что безвизовый режим со странами Евросоюза для граждан Молдовы остается неизменным. Однако, при введении новой системы, на этапе планирования поездки министерство рекомендует проверять действительность проездных документов.
Постепенное внедрение системы будет осуществляться каждым государством-членом ЕС в индивидуальном порядке. В связи с этим власти рекомендуют гражданам заранее ознакомиться с информацией на сайтах пограничных служб и посольств в Республике Молдова государств-членов ЕС, в которые они планируют отправиться.