Новые правила въезда в ЕС для граждан Молдовы вступили в силу

По данным ведомства, система EES не применяется к гражданам стран — членов ЕС и действительна для граждан третьих стран, находящихся на территории Европейского союза в течение краткосрочного периода — до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Система будет регистрировать дату и место въезда и выезда, собирать личные данные — фото и отпечатки пальцев. Это позволит EES автоматически рассчитать продолжительность законного пребывания проезжающего на территории ЕС.