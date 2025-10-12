Ричмонд
Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море

Китайский корабль береговой охраны (CCG) протаранил филиппинское судно, которое сопровождало филиппинских рыбаков в акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ). Об этом 12 октября сообщила газета Manila Standard.

Источник: AP 2024

«По данным береговой охраны Филиппин, в воскресенье китайский корабль намеренно протаранил филиппинское судно BRP Datu Pagbuaya, которое сопровождало филиппинских рыбаков в акватории ЮКМ», — указано в публикации.

Отмечается, что филиппинское судно было незначительно повреждено, никто из членов экипажа не пострадал. По данным газеты, в момент столкновения BRP Datu Pagbuaya и два других корабля Бюро рыболовства Филиппин (BFAR) стояли на якоре для защиты рыбаков.

«Несмотря на эту тактику запугивания и агрессивные действия, PCG и BFAR остаются решительными. Нас не запугать и не выгнать, поскольку наше присутствие в группе островов Калаяан имеет решающее значение для защиты прав и средств к существованию филиппинских рыбаков», — приводит слова представителя береговой охраны Филиппин Джея Тарриелы газета.

Manila Standard отмечает, что напряженность между Китаем и Филиппинами продолжает нарастать в спорных водах, которые являются частью Южно-Китайского моря.

19 сентября сообщалось, что у побережья Нуадибу в Мавритании 105-метровое судно Right Whale протаранило 31-метровый морозильный траулер Tafra 3. Уточнялось, что столкновение продолжалось по меньшей мере 4,5 мин. В течение всего этого времени моряки траулера пытались выбраться в безопасное место. На кадрах можно заметить, как двое моряков, расположившихся на корме, взбираются по сетям и пытаются укрыться в другой части судна.