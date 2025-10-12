Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море

19 сентября сообщалось, что у побережья Нуадибу в Мавритании 105-метровое судно Right Whale протаранило 31-метровый морозильный траулер Tafra 3. Уточнялось, что столкновение продолжалось по меньшей мере 4,5 мин. В течение всего этого времени моряки траулера пытались выбраться в безопасное место. На кадрах можно заметить, как двое моряков, расположившихся на корме, взбираются по сетям и пытаются укрыться в другой части судна.