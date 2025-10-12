Вениамин Кондратьев поздравил аграриев с профессиональным праздником

Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых отраслей экономики в крае.
Губернатор отметил, что регион получил достойный урожай хлеба, несмотря на трудности в нынешнем году. Также край сохраняет за собой лидерство по производству молока.
«Развивается и перерабатывающий комплекс — наши предприятия выпускают более 4 тысяч наименований продукции. У нас производится четверть российского сахара, половина шампанского и вина, широкий ассортимент молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий», — написал Кондратьев.
