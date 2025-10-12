Ричмонд
Вениамин Кондратьев поздравил аграриев с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил аграриев с профессиональным праздником в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых отраслей экономики в крае.

Губернатор отметил, что регион получил достойный урожай хлеба, несмотря на трудности в нынешнем году. Также край сохраняет за собой лидерство по производству молока.

«Развивается и перерабатывающий комплекс — наши предприятия выпускают более 4 тысяч наименований продукции. У нас производится четверть российского сахара, половина шампанского и вина, широкий ассортимент молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий», — написал Кондратьев.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
