Правительство Мадагаскара заявило о попытке госпереворота

Протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября. Поводом стали регулярные отключения электроэнергии и воды. Протестующие также критиковали систему здравоохранения и уровень коррупции в стране. Затем участники митингов стали требовать отставки президента. В ООН сообщили о как минимум 22 погибших и 100 пострадавших в ходе акций.