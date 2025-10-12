Ричмонд
Дмитриев рассказал о контактах России и США после саммита на Аляске

Диалог российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске.

Источник: Газета.Ру

Так он отреагировал на слухи об «ослаблении влияния Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа».

По словам Дмитриева, Уиткофф является главным архитектором и переговорщиком, который добивается успеха в создании и реализации плана американского лидера по урегулированию в Газе.

«Его успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками», — добавил он.

До этого политолог Сергей Маркелов прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова об утрате переговорного импульса, заданного после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

По мнению эксперта, российские политики начали использовать некоторые информационные приемы, которые применяет Запад.

