Аксенов: в Крыму выросло производство сельхозпродукции

В Крыму стали больше производить хлеба и яиц.

Источник: соцсети

Крымских сельхозпроизводителей с праздником поздравил глава региона Сергей Аксенов.

«В ряде сфер есть успехи. Так, выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Увеличено поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз», — сообщил руководитель.

Год у фермеров, хлебопашцев и садоводов выдался очень сложные, если брать во внимание погодные условия.

Весной выпал снег в апреле, который сгубил часть урожая персиков, яблок и черешни. Летом же на полуострове хозяйничала изнурительная засуха.

Но все же сельхозпроизводители выстояли и собрали урожай.

