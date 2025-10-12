Reuters сообщило о запуске цифровой пограничной системы в ЕС

10 октября портал Euractiv сообщил, что в Брюсселе готовятся ввести более жесткие меры для третьих стран в рамках визовой стратегии Евросоюза (ЕС), которая может быть принята в конце 2025 года. Согласно данным СМИ, визовый режим может быть ужесточен в зависимости от того, насколько страны готовы к сотрудничеству с блоком в сфере миграции. Также Брюссель введет для «проверенных путешественников» многократные шенгенские визы на 10 лет, одновременно организовав систему пересмотра безвизовых режимов.