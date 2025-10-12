Кремль заявил о рисках из-за возможных поставок ракет Tomahawk Киеву

На вопрос Зарубина о том, «может ли Россия подозревать», что в случае появления у Украины Tomahawk ракета при запуске может быть в ядерном исполнении, Песков ответил: «Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Эксперты военные за океаном должны же это понимать».