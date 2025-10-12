Радий Хабиров поздравил аграриев Башкирии с праздником.

Рад, что сельское хозяйство все более популярно у молодежи. Мы активно работаем над тем, чтобы молодые ребята оставались работать на селе. Создаем агроклассы в школах, ремонтируем колледжи, продолжаем масштабную модернизацию учебного корпуса нашего аграрного университета. Большое внимание уделяем и развитию сельских территорий.