Радий Хабиров поздравил аграриев Башкирии с праздником.

Глава республики Радий Хабиров поздравил аграриев Башкирии с профессиональным праздником.
"Поздравляю аграриев республики с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Башкортостан по праву является одним из ведущих аграрных регионов России. Мы занимаем первое место в стране по производству кумыса и товарного меда, второе — по производству говядины, поголовью коров и лошадей, третье — по производству молока и поголовью крупного рогатого скота.
Несмотря на непростые погодные условия, в республике успешно завершается уборка зерновых и зернобобовых, собрали уже около 3 млн 800 тысяч тонн зерна. Ожидаем рекордный урожай масличных культур — порядка 1 млн тонн, планируем собрать не менее 2 млн тонн сахарной свеклы.
Хороших результатов добиваются наши животноводы. Отрасль становится инновационной, индустриальной. В регионе построили уже 21 современную ферму.
Рад, что сельское хозяйство все более популярно у молодежи. Мы активно работаем над тем, чтобы молодые ребята оставались работать на селе. Создаем агроклассы в школах, ремонтируем колледжи, продолжаем масштабную модернизацию учебного корпуса нашего аграрного университета. Большое внимание уделяем и развитию сельских территорий.
Благодарю каждого, кто работает в агропромышленном комплексе, за труд, профессионализм и преданность своему делу. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям!" — говорится, а поздравлении.