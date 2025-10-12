Ушаков назвал «путеводную звезду» в урегулировании конфликта на Украине

«Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то как бы путеводной звездой являются те договоренности, которых два президента достигли в Анкоридже», — сказал он.
Говоря о контактах с США, Ушаков подтвердил, что они продолжаются по закрытым каналам. «Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи. Они, может быть, незаметны, но… Рано или поздно будут заметны, то есть работа идет», — сказал он.
Встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске состоялась почти два месяца назад, 15 августа. Это были первые личные контакты глав России и США за четыре года.
По их итогам Путин заявил, что Москва «искренне заинтересована в том, чтобы положить конец» конфликту, но добиться «устойчивого и долгосрочного характера» урегулирования можно, устранив «все первопричины кризиса», взяв во внимание «все законные озабоченности России» и восстановив «справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом». Он также выразил согласие с тем, что нужно обеспечить и безопасность Украины.
Трамп на следующий день после саммита заявлял, что встреча прошла «очень хорошо». Однако позднее, на фоне отсутствия прогресса в украинском урегулировании, не раз выражал разочарование в Путине.
Несмотря на прошедший с момента саммита срок, в который не было достигнуто результатов в мирном процессе, «импульс» в урегулировании «жив», говорил 10 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
