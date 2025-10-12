Ушаков назвал «путеводную звезду» в урегулировании конфликта на Украине

По их итогам Путин заявил, что Москва «искренне заинтересована в том, чтобы положить конец» конфликту, но добиться «устойчивого и долгосрочного характера» урегулирования можно, устранив «все первопричины кризиса», взяв во внимание «все законные озабоченности России» и восстановив «справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом». Он также выразил согласие с тем, что нужно обеспечить и безопасность Украины.