Ушаков назвал «путеводную звезду» в урегулировании конфликта на Украине

Договоренности Трампа и Путина на Аляске остаются основой процесса урегулирования, отметил Ушаков. По его словам, контакты России и США продолжаются, их результаты будут заметны «рано или поздно».

Источник: РБК

«Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то как бы путеводной звездой являются те договоренности, которых два президента достигли в Анкоридже», — сказал он.

Говоря о контактах с США, Ушаков подтвердил, что они продолжаются по закрытым каналам. «Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи. Они, может быть, незаметны, но… Рано или поздно будут заметны, то есть работа идет», — сказал он.

Встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске состоялась почти два месяца назад, 15 августа. Это были первые личные контакты глав России и США за четыре года.

По их итогам Путин заявил, что Москва «искренне заинтересована в том, чтобы положить конец» конфликту, но добиться «устойчивого и долгосрочного характера» урегулирования можно, устранив «все первопричины кризиса», взяв во внимание «все законные озабоченности России» и восстановив «справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом». Он также выразил согласие с тем, что нужно обеспечить и безопасность Украины.

Трамп на следующий день после саммита заявлял, что встреча прошла «очень хорошо». Однако позднее, на фоне отсутствия прогресса в украинском урегулировании, не раз выражал разочарование в Путине.

Несмотря на прошедший с момента саммита срок, в который не было достигнуто результатов в мирном процессе, «импульс» в урегулировании «жив», говорил 10 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

