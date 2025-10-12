Ричмонд
Латвия продлила запрет на полеты вблизи границы с Беларусью до 19 октября

Запрет на полеты изначально действовал до 8 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Риге сообщили, что частичное закрытие воздушного пространства Латвии у границы с Беларусью и РФ будет действовать еще как минимум неделю, пишет ТАСС.

«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Беларусью на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлили до утра воскресенья, 19 октября», — рассказал собеседник агентства.

Кстати, изначально запрет действовал до 8 октября, а потом его продлили до 12 октября. Отмечается, что такие же меры действуют также на границе страны с Литвой и Эстонией. Исключение — полеты, которые разрешает военное ведомство.

Ранее мы писали, что Минобороны заявило о проверке боеготовности армии Беларуси.

Узнайте, что белорусский врач заявила о росте ревматических заболеваний после пандемии ковида.

Тем временем Министерство ЖКХ высказалось про изменение тарифов ЖКУ до конца года.