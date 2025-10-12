Лукашенко назвал Зеленского проблемой в урегулировании на Украине

«Вы знаете, я все больше был склонен обвинять европейских лидеров в недоговороспособности, но мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь [в урегулировании ситуации вокруг Украины], не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема», — сказал белорусский лидер журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава государства также указал на положение, в котором находится Зеленский. «Кем он будет, если он сделает вот так ни с того ни с сего, как он понимает, эти шаги?», — заявил Лукашенко. По мнению белорусского лидера, Зеленский склонен к тому, чтобы на него осуществлялось давление со стороны, так как под ним будут приняты соответствующие решения. Лукашенко также посоветовал Владимиру Зеленскому «сесть и договориться».
Президент Белоруссии выразил мнение, что обстановка в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства.
Лукашенко отметил также интерес к конфликту у западных соседей Киева. Запад готов «оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны», указал президент Белоруссии.
«Поэтому там замес очень серьезный», — подчеркнул он.