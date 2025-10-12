Лукашенко назвал Зеленского проблемой в урегулировании на Украине

Глава государства также указал на положение, в котором находится Зеленский. «Кем он будет, если он сделает вот так ни с того ни с сего, как он понимает, эти шаги?», — заявил Лукашенко. По мнению белорусского лидера, Зеленский склонен к тому, чтобы на него осуществлялось давление со стороны, так как под ним будут приняты соответствующие решения. Лукашенко также посоветовал Владимиру Зеленскому «сесть и договориться».