Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал Зеленского проблемой в урегулировании на Украине

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины в большей степени заключается во Владимире Зеленском. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, я все больше был склонен обвинять европейских лидеров в недоговороспособности, но мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь [в урегулировании ситуации вокруг Украины], не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема», — сказал белорусский лидер журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства также указал на положение, в котором находится Зеленский. «Кем он будет, если он сделает вот так ни с того ни с сего, как он понимает, эти шаги?», — заявил Лукашенко. По мнению белорусского лидера, Зеленский склонен к тому, чтобы на него осуществлялось давление со стороны, так как под ним будут приняты соответствующие решения. Лукашенко также посоветовал Владимиру Зеленскому «сесть и договориться».

Президент Белоруссии выразил мнение, что обстановка в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства.

Лукашенко отметил также интерес к конфликту у западных соседей Киева. Запад готов «оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны», указал президент Белоруссии.

«Поэтому там замес очень серьезный», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше