В Приднестровье заявили о подготовке Молдавией нападения на ПМР

Ранее председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Европейский союз — с участием Приднестровья сразу или в два этапа, при этом, по его словам, экономика непризнанной ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции. Он также заявил, что Кишинёв намерен добиваться сближения с Тирасполем «исключительно мирным и дипломатическим путём».