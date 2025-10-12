FT: США несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России

«Центр же создан специально в Европе, который, по сути, сопровождает все, что делают ВСУ. Информацией подпитывает, разведданные из космоса передает, оружие поставляет, учит. И повторяю, инструкторы принимают участие не только в подготовке, но и в выработке решений, а то и в их реализации», — подчеркнул он.