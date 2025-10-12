«Замес очень серьезный». Лукашенко назвал пути мирного урегулирования конфликта на Украине

— Мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема. Я думаю, что он все поймет и понимает, — ответил президент Беларуси.