«Замес очень серьезный». Лукашенко назвал пути мирного урегулирования конфликта на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита СНГ в Таджикистане высказался о путях мирного урегулирования конфликта на Украине, пишет БелТА.
СМИ поинтересовались мнением Александра Лукашенко о том, когда руководство Украины поймет, что переговоры лучше, чем война.
— Мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема. Я думаю, что он все поймет и понимает, — ответил президент Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что действовать надо срочно, потому что Россия продвигается на фронте.
— И это может привести к исчезновению Украины как государства, — сказал президент Беларуси.
Еще он обратил внимание, что известные силы и государства видят себя в Западной Украине:
— Они уже готовы оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны. Тоже понимаете, о чем идет речь. Поэтому там замес очень серьезный.
Александр Лукашенко отметил, что счастья на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств.
— Поэтому надо сесть и договориться, — сказал президент Беларуси.
Ранее мы писали, что Лукашенко считает, Трамп может обидеться, не получив Нобелевскую премию мира: «Оказали очень плохую услугу».
Еще Лукашенко сделал заявление о восстановлении СССР в 2025 году.
И мы писали, что Александр Лукашенко сказал скоординировать военное сотрудничество в СНГ: «Не сунет нос никто». Также белорусский президент экспромтом предложил план действий для СНГ.
А пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла планы Лукашенко на декабрь 2025 года.
Узнайте, что Лукашенко назвал уникальные черты белорусской культуры.
Кроме того, Лукашенко сказал, что соответствует интересам белорусов и испанцев.