Кабмин Израиля: освобождение удерживаемых в Газе заложников начнется 13 октября

«Освобождение заложников начнется рано утром в понедельник. Мы ожидаем, что все 20 живых заложников будут переданы Красному Кресту единовременно. Они будут доставлены на шести или восьми автомобилях без каких-либо торжеств со стороны террористической организации ХАМАС», — сказала она.
Вместе с тем Бедросян заверила, что «Израиль готов немедленно принять всех заложников».
