Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин Израиля: освобождение удерживаемых в Газе заложников начнется 13 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Освобождение удерживаемых радикалами заложников в рамках сделки по Газе начнется рано утром 13 октября. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

Источник: РИА "Новости"

«Освобождение заложников начнется рано утром в понедельник. Мы ожидаем, что все 20 живых заложников будут переданы Красному Кресту единовременно. Они будут доставлены на шести или восьми автомобилях без каких-либо торжеств со стороны террористической организации ХАМАС», — сказала она.

Вместе с тем Бедросян заверила, что «Израиль готов немедленно принять всех заложников».

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше