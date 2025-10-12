Лукашенко раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл истинную тактику ведения дел президента США Дональдом Трампом. Об этом, пишет БелТА, глава республики высказался в беседе с журналистами на полях саммита СНГ в Таджикистане.
Комментируя возможность поставки Украине американских ракет «Томагавк» и вероятность повышения уровня эскалации конфликта, Лукашенко описал тактику действий главы Соединенных Штатов. В частности, глава Беларуси посоветовал успокоиться в этом плане.
«Я как-то говорил уже, что у нашего друга Дональда определенная тактика ведения работы прежде всего по самым острым вопросам, — напомнил Александр Лукашенко. — Поэтому он, мне кажется, где-то наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит».
Лукашенко дал совет не воспринимать ситуацию так, что, мол, завтра то же оружие и «полетит». Ведь тот же президент США понимает, уверен глава Беларуси: «Против любого яда есть и противоядие».
«Я так понимаю, зная немножко его (Трампа. — Ред.) как личность. Поэтому все будет нормально», — выразил уверенность Лукашенко.
Тем временем в Беларуси у нотариусов изменились нормы времени на оказание услуг: час на договор суррогатного материнства, 20 минут на удостоверение сделки, 10 минут на каждое условие брачного договора.
А синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: начнутся дожди и заморозки.