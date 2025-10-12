«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться». Лукашенко высказался о вероятности поставок Украине американских ракет «Томагавк»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал СМИ вероятность поставок Украине американских ракет «Томагавк», пишет БелТА.
Лукашенко на полях саммита СНГ в Таджикистане высказал в общении с российскими журналистами свое мнение о конфликте на Украине и поставках Киеву «Томагавков». Во время беседы речь зашла о том, что такие поставки могут повысить уровень эскалации конфликта.
«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться», — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что у Дональда Трампа есть определенная тактика решения острых вопросов:
— Поэтому он, мне кажется, где-то наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо вот так в лоб это воспринимать, что завтра оно «полетит», — отметил Лукашенко.
Еще он обратил внимание на то, что «против любого яда есть и противоядие». Сообщается, что президент Беларуси, закрывая тему про «Томагавки», выразил мнение, что до поставок этих ракет Украине дело не дойдет:
— Я так понимаю, зная немножко его (Трампа. — Ред.) как личность. Поэтому все будет нормально.
