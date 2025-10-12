«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться». Лукашенко высказался о вероятности поставок Украине американских ракет «Томагавк»

— Поэтому он, мне кажется, где-то наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо вот так в лоб это воспринимать, что завтра оно «полетит», — отметил Лукашенко.