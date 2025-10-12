Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться». Лукашенко высказался о вероятности поставок Украине американских ракет «Томагавк»

Лукашенко сказал, что надо успокоиться в ситуации вокруг ракет «Томагавк».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал СМИ вероятность поставок Украине американских ракет «Томагавк», пишет БелТА.

Лукашенко на полях саммита СНГ в Таджикистане высказал в общении с российскими журналистами свое мнение о конфликте на Украине и поставках Киеву «Томагавков». Во время беседы речь зашла о том, что такие поставки могут повысить уровень эскалации конфликта.

«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что у Дональда Трампа есть определенная тактика решения острых вопросов:

— Поэтому он, мне кажется, где-то наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо вот так в лоб это воспринимать, что завтра оно «полетит», — отметил Лукашенко.

Еще он обратил внимание на то, что «против любого яда есть и противоядие». Сообщается, что президент Беларуси, закрывая тему про «Томагавки», выразил мнение, что до поставок этих ракет Украине дело не дойдет:

— Я так понимаю, зная немножко его (Трампа. — Ред.) как личность. Поэтому все будет нормально.

Ранее мы писали, что Лукашенко назвал пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

Лукашенко считает, Трамп может обидеться, не получив Нобелевскую премию мира: «Оказали очень плохую услугу».

Еще Лукашенко сделал заявление о восстановлении СССР в 2025 году.

И мы писали, что Александр Лукашенко сказал скоординировать военное сотрудничество в СНГ: «Не сунет нос никто». Также белорусский президент экспромтом предложил план действий для СНГ.

А пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла планы Лукашенко на декабрь 2025 года.

Узнайте, что Лукашенко назвал уникальные черты белорусской культуры.

Кроме того, Лукашенко сказал, что соответствует интересам белорусов и испанцев.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше