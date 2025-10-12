Ричмонд
Лукашенко сказал, что проблема на пути Украины к миру заключается в Зеленском

Лукашенко назвал проблему на пути Украины к миру — дело в Зеленском.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проблема на пути Украины к миру заключается во Владимире Зеленском и его позиции. Как пишет БелТА, об этом глава республики заявил на полях саммита СНГ в Таджикистане в беседе с российской прессой.

В частности, Лукашенко отметил, что в вопросах мирного урегулирования, судя по информации последних дней, дело не в руководстве США, России или Евросоюза:

«А больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема. Я думаю, что он все поймет и понимает».

По словам Александра Лукашенко, положение Владимира Зеленского может привести к давлению на него и принятию решений под этим давлением:

«Кем он будет, если он сделает вот так ни с того ни с сего, как он понимает, эти шаги? Мне кажется, Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было осуществлено мощнейшее давление со стороны. Тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения».

Лукашенко высказал убежденность, что решения Украине надо принимать срочно, пояснив:

«Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства».

Кроме того, он отметил и интересы западных соседей Украины:

«Они уже готовы оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны. Тоже понимаете, о чем идет речь. Поэтому там замес очень серьезный».

Также Александр Лукашенко раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом.

