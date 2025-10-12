Лукашенко сказал, что проблема на пути Украины к миру заключается в Зеленском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проблема на пути Украины к миру заключается во Владимире Зеленском и его позиции. Как пишет БелТА, об этом глава республики заявил на полях саммита СНГ в Таджикистане в беседе с российской прессой.
В частности, Лукашенко отметил, что в вопросах мирного урегулирования, судя по информации последних дней, дело не в руководстве США, России или Евросоюза:
«А больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема. Я думаю, что он все поймет и понимает».
По словам Александра Лукашенко, положение Владимира Зеленского может привести к давлению на него и принятию решений под этим давлением:
«Кем он будет, если он сделает вот так ни с того ни с сего, как он понимает, эти шаги? Мне кажется, Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было осуществлено мощнейшее давление со стороны. Тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения».
Лукашенко высказал убежденность, что решения Украине надо принимать срочно, пояснив:
«Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства».
Кроме того, он отметил и интересы западных соседей Украины:
«Они уже готовы оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны. Тоже понимаете, о чем идет речь. Поэтому там замес очень серьезный».
Также Александр Лукашенко раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом.
Тем временем в Беларуси у нотариусов изменились нормы времени на оказание услуг: час на договор суррогатного материнства, 20 минут на удостоверение сделки, 10 минут на каждое условие брачного договора.
А синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: начнутся дожди и заморозки.