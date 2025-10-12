Вячеслав Федорищев проверил ход строительства ФОКа в селе Красный Яр

«Строим ФОК на средства регионального бюджета при поддержке партнеров, социально ответственного бизнеса. Подрядчик доложил о ходе работ. По информации строителей, текущая готовность — 56%. План сдачи — сентябрь 2026 года. Объект для района важнейший, его очень ждут люди. Озвучил ряд замечаний. Поручил темп работ ускорить. Также поставил задачу самым внимательным образом подойти к вопросу благоустройства прилегающей территории. Уже говорил, что социальные объекты мы должны делать комплексно», — рассказал губернатор, сообщает пресс-служба минспорта СО.