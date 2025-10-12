Ричмонд
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства ФОКа в селе Красный Яр

ФОК будет содержать бассейн на 4 дорожки по 25 метров, универсальный спортзал, вспомогательные помещения.

Источник: Пресс-служба правительства СО

Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Красноярский район вместе с главой района Юрием Горяиновым проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Красный Яр.

Также будут уличные площадки для волейбола, баскетбола, тенниса, футбола.

«Строим ФОК на средства регионального бюджета при поддержке партнеров, социально ответственного бизнеса. Подрядчик доложил о ходе работ. По информации строителей, текущая готовность — 56%. План сдачи — сентябрь 2026 года. Объект для района важнейший, его очень ждут люди. Озвучил ряд замечаний. Поручил темп работ ускорить. Также поставил задачу самым внимательным образом подойти к вопросу благоустройства прилегающей территории. Уже говорил, что социальные объекты мы должны делать комплексно», — рассказал губернатор, сообщает пресс-служба минспорта СО.