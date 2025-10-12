Лукашенко: до поставок Киеву американских ракет Tomahawk дело не дойдет

До передачи Украине американских ракет Tomahawk «дело не дойдет», считает Александр Лукашенко. По его мнению, у Дональда Трампа «есть определенная тактика», и он не намерен допускать, чтобы к «серьезному яду было применено противоядие». В Кремле тем временем выразили обеспокоенность потенциальной передачей ракет Киеву: как заявил Дмитрий Песков, Tomahawk — «серьезное» и «особенное» оружие, которое может быть в ядерном исполнении. При этом он уверен: ситуацию на фронте ракеты не изменят.