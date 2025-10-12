Лукашенко обратился к Зеленскому, сказав о шансах Украины на счастье: «Хотелось бы, чтобы услышал»

Президент Беларуси Александр Лукашенко Лукашенко обратился к Владимиру Зеленскому, сказав о счастье Украины. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил на полях саммита СНГ в Таджикистане, общаясь с российскими журналистами.
В частности, Лукашенко заметил, что в данное время проблема в урегулировании украинского конфликта заключается во Владимире Зеленском, а не в США, России или Евросоюзе.
«Я думаю, что он все поймет и понимает», — добавил Александр Лукашенко, предупредив также про давление на украинские власти:
«Кем он будет, если он сделает вот так ни с того ни с сего, как он понимает, эти шаги? Мне кажется, Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было осуществлено мощнейшее давление со стороны. Тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения».
Глава Беларуси уверен, что решения Украине недо принимать срочно:
«Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства».
Лукашенко добавил, что ему хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский «услышал мои предложения и понял, что счастья ему на территории Украины никто не принесет, кроме славянских государств».
Также Александр Лукашенко раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом и заметил, что проблема на пути Украины к миру заключается в Зеленском.
